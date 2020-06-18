В Софеде прокомментировали предложение снизить транспортный налог на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил Москве 24, что инициатива Госдумы о снижении налога на транспорт требует детальной проработки. Он считает, что необходимо изучить обоснованность предложения.
Он отметил, что любая инициатива должна быть обоснованной.
"Президент очень правильно сказал, что популистские меры не нужны. Речь сейчас идет не про популизм, а речь идет про адресные меры поддержки, доходящие до людей и бизнеса. Иначе можно придумать все что угодно. Здесь важно вносить те предложения, которые реально будут работать", – считает парламентарий.
Долгов подчеркнул, что можно понять любую инициативу, которая направлена на поддержку граждан, пострадавших от коронавируса. "Но любая инициатива требует проработки", – резюмировал политик.
Ранее на имя министра транспорта Евгения Дитриха депутат Госдумы Виталий Власов направил письмо с предложением снизить в 2020 транспортный налог на 25%, сообщает РИА новости.
По мнению депутата, необходимо поддержать тех граждан, в регионах проживания которых вводили режим повышенной готовности, которые не имели возможности пользоваться автомобилями в данный период.
Власов считает, что такие меры стали бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки".
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