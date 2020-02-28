Расширен список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"

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Минпромторг расширил список автомобилей, которые облагаются "налогом на роскошь", сообщает РИА Новости.

В обновленный реестр вошли 1298 моделей. Среди них автомобили таких производителей, как Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Этот налог владельцы машин выплачивают в зависимости от средней стоимости и возраста транспорта. Так, те, у кого есть автомобили ценой от трех до пяти миллионов рублей не старше одного года, платят налог с коэффициентом 1,5.

На машины стоимостью от 5 до 10 миллионов и возрастом до пяти лет налагается двойной налог. Автомобили с ценником в 10–15 миллионов рублей, купленные от 10 до 20 лет назад, обходятся владельцам тройным налогом.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, согласно которому покупателям автомобилей будут возвращать до 10% стоимости машины.

Также стало известно, что самой популярной моделью российской сборки за рубежом является кроссовер Skoda Kodiaq.