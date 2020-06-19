Депутат МГД Наталия Метлина указала на необходимость усиления безопасности на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина указала на необходимость усиления безопасности на дорогах, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ранее ЦОДД поддержал предложения общественности о разделении потоков на Садовом кольце, где несколько дней назад актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. В Центре считают, что к обсуждению должны подключиться и ГИБДД, и общественные организации, и Мосгордума.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина считает, что из этой ситуации нужно сделать выводы и отреагировать на нее на уровне города.

"Эта трагедия в очередной раз обнажила чудовищную ситуацию с алкоголизмом в нашей стране. Случаев, аналогичных аварии с участием Ефремова, слишком много, чтобы их игнорировать. Мы имеем дело с тем, что за руль садятся люди, которые не способны контролировать свои действия. Да, находятся и те, кто готов их оправдывать. Но кто защитит всех нас, когда по улице несется пьяный или одурманенный наркотиками за рулем многотонной машины? Это дело должно стать сигналом для тех, кто отвечает за организацию безопасности дорожного движения. Нужно экстренно предпринимать меры, которые позволят снизить количество жертв", – заявила она.

Парламентарий подчеркнула, что резонансное ДТП произошло с выездом на встречную полосу: на 11-полосной трассе не было ничего, что бы остановило машину. По ее мнению, это должно стать сигналом к проведению тщательной ревизии опасных мест на все столичных дорогах, а не только на Садовом кольце.

Депутат добавила, что дискуссию по этому вопросу откладывать нельзя. По ее словам, не стоит принимать в расчет мнения скептиков, которые опасаются, что разделители испортят внешний вид улиц и приведут к неудобствам или дорожным пробкам.

"Если это спасет жизни людей, такой вопрос не должен даже в голове возникать. Разделители и отбойники могут выглядеть непрезентабельно, однако вопросы эстетики и конкретных архитектурных решений можно обсуждать".

8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен под домашний арест на два месяца. Впоследствии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

