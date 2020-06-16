Кому стоит переводить машину на газ. Советы эксперта

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Технический директор группы компаний "Италгаз" Алексей Банковский рассказал Москве 24 о плюсах и минусах использования газового оборудования для легковых автомобилей и субсидий на их установку. Он также дал несколько советов по выбору комплектующих.

Эксперт сразу отметил, что речь идет о компримированном природном газе (метан). Альтернативой ему является сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан), но на этот вид топлива никаких субсидий не распространяется.

Банковский считает, что в большей степени устанавливать газовое оборудование стоит только тем, кто много пользуется автомобилем.

"Оно выгодно тем перевозчикам и тем частным лицам, кто пользуется автомобилями достаточно много. Для потребителя единичного, который в год проезжает 10 000 километров, это оборудование, даже с субсидией, выделяемой государством, будет неинтересно", – заявил эксперт.

Он пояснил, что выгода от перевода легкового автомобиля на газ зависит от региона, в котором эксплуатируется транспортное средство. По его мнению, заправочных станций, где можно приобрести газ, не так много.

"Вопрос заключается в том, что если мы на легковой автомобиль устанавливаем газовое оборудование, то он на нем проезжает 150–200 километров. Дальше он поедет на бензине, но речь-то идет об экономии. Все зависит от региона эксплуатации: если в этом регионе достаточное количество заправочных станций и они позволяют заправиться, то да. Если речь идет о таком регионе, как Москва, где 2,5 заправочных станции, то только в том случае, если автомобиль работает в зоне покрытия этих станций", – отметил Банковский.

Он подчеркнул, что на некоторые категории автомобилей не предусмотрена установка газового оборудования. Это современные легковые иномарки, работающие на дизельном топливе, и машины с системой прямого впрыска топлива.

"Если говорить о народном автомобиле – условном Skoda Octavia, Hyundai Solaris, KIA Rio, – подобного класса автомобили совершенно спокойно переоборудуются. Отечественный автопром без всяких проблем переоборудуется на метан", – заявил эксперт.



Алексей Банковский технический директор компании "Италгаз" Если мы говорим о современных системах, об установке в сертифицированных сервисных центрах, то таких явных минусов нет. Потому что системы оснащены основными системами безопасности. Там стоит защита от протечек, защита даже от взрыва, даже если автомобиль попал в ДТП и загорелся.

Эксперт объяснил, что оборудование, соответствующее современным требованиям безопасности, стоит достаточно дорого и в этом плане субсидия будет крайне полезна. При его выборе Банковский советует отдать предпочтение итальянским системам, например OMVL.

При выборе самого баллона стоит обратить внимание на его тип.

"Как правило, для легковых автомобилей используются баллоны второго и третьего типов. Это либо металлокомпозитные баллоны (второй тип), либо алюминиевые композитные баллоны", – отметил Банковский.

Он также подчеркнул, что сейчас на рынок вышел чешский производитель, но он делает баллоны из стали, что существенно влияет на их размер и вес.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод машин с бензина на газомоторное топливо в два раза. Такая антикризисная мера предполагает увеличение с 30 до 60%.

Кроме того, предполагается, что 30% расходов выделит "Газпром". Известно, что данное предложение содержится в письме вице-премьеру от 17 апреля. В пресс–службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака. Представитель Борисова сказал изданию, что правительство поддержало предложение министра.

Как считает Новак, благодаря переходу на использование газомоторного топлива существенно снизятся расходы автомобилистов, которым не потребуется покупать бензин и дизель.

Министр предлагает распространить меры поддержки на малый, средний бизнес и граждан, в том числе самозанятых. В результате владельцам транспортного средства останется заплатить лишь 10% стоимости авто на газ.

