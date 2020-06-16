Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Министр энергетики РФ Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод машин с бензина на газомоторное топливо в два раза. Такая антикризисная мера предполагает увеличение с 30 до 60%, передает РБК.
Кроме того, предполагается, что 30% расходов выделит "Газпром". Известно, что данное предложение содержится в письме вице-премьеру от 17 апреля. В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака. Представитель Борисова сказал изданию, что правительство поддержало предложение министра.
Как считает Новак, благодаря переходу на использование газомоторного топлива существенно снизятся расходы автомобилистов, которым не потребуется покупать бензин и дизель. Российский министр предлагает распространить меры поддержки на малый и средний бизнес и граждан, в том числе самозанятых. В результате владельцам транспортного средства останется заплатить лишь 10% стоимости авто на газ.
Ожидается, что данной категории соотечественников получится сократить расходы. Согласно сведениям на март этого года, в России было 484 заправки с газомоторным топливом.
Ранее стало известно, что в России ввели временный запрет на импорт топлива. Ограничения наложены до 1 октября и касаются ввоза бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.
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