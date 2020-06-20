МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МЧС предупредило жителей столичного региона о грозе, граде, дожде и сильном ветре в субботу, 20 июня.
Погода ухудшится с 11:00 20 июня. При грозе ветер усилится до 15–20 метров в секунду. В связи с этим москвичам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время грозы также нельзя находиться у водоемов.
При усилении ветра следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями. Машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Помимо этого, в МЧС просят не оставлять детей без присмотра.
Из-за сильного дождя выпадет 10–30 миллиметров осадков, в отдельных районах град.
Столбики термометров в столице покажут 26–28 градусов, в Подмосковье – 24–29 градусов. Ветер с юго-восточного сменится на ветер северной четверти и при грозе будет усиливаться до 20 метров в секунду.
На следующие сутки ночью в Москве похолодает до 14–16 градусов, по области – до 11–16 градусов, днем – 21–23 и 18–23 градуса соответственно. Несмотря на понижение температуры, она останется выше климатической нормы на 1–2 градуса.
Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6–11 метров в секунду.
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