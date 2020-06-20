Фото: Агентство "Москва"

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ливня.

Это предполагает вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение действует до 22:00.

ЦОДД сообщил о подтоплениях на юге столицы. Водителям рекомендуют заранее строить маршрут из-за последствий непогоды.

Проезжая часть ограничена на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей. Машины ездят по левым рядам в обоих направлениях.

Затруднения наблюдаются на Мичуринском проспекте – у дома 80 и в проектируемом проезде № 2309. На Никулинской улице, в районе дома 27, корпуса 1 затоплены несколько машин.

Скопление воды на проезжей части было зафиксировано в Востряковском проезде, у владения 6, строения 46, к настоящему моменту его ликвидировали. Ранее движение там было перекрыто. Аналогично – в Колпачном переулке, на пересечении с Хохловским переулком,

На улице Подольских курсантов движение тоже восстановлено. Подтопление в районе дома 26 устранено.

МЧС предупредило жителей столичного региона о грозе, граде, дожде и сильном ветре в субботу. При грозе ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Горожанам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов.

При усилении ветра следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.