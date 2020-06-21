Москвичей предупредили о грозе и сильном дожде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ожидается неблагоприятная погода утром в воскресенье, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Так, в столице прогнозируются сильный дождь и гроза.

"С сохранением до 9:00 21 июня 2020 года местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза", – заявили в ведомстве.

Водителям порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Кроме того, на дорогах стоит увеличивать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Также следует парковаться как можно дальше от деревьев и шатких конструкций.

"При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду", – отметили в пресс-службе.

В свою очередь, пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. При непогоде не следует укрываться под деревьями, оставлять детей без присмотра, напомнили в МЧС.

Ранее городские службы ликвидировали последствия субботнего ливня в Москве. В отдельных районах города выпало до 70 процентов от месячной нормы осадков.

Сильный ветер валил деревья. Кроме того, два человека пострадали от удара молнии.