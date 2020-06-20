Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы в Москве

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Городские коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия ливня и грозы в Москве, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в отдельных районах, особенно на юге города, выпало до 70% от месячной нормы. Сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, что стало причиной возникновения подтоплений, объяснил заммэра.

Он уточнил, что, по данным на 18:00 мск, упали 10 деревьев, во время грозы в парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Бирюков добавил, что в районы прибыли аварийные бригады, которые откачали воду, демонтировали решетки с водоприемных колодцев, пропускающих воду. Он сообщил, что синоптики предупреждали о непогоде, поэтому все городские службы перевели в режим повышенной готовности, а горожанам разослали смс-сообщения с оповещением.

Заммэра предупредил, что неблагоприятная погода сохранится до конца года, и призвал жителей быть внимательнее.

Из-за ливня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Это предполагает вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение актуально до 22:00. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сказал, что дожди в целом по городу закончатся в первой половине ночи.