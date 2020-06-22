Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники надзорных органов МЧС Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с жарой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С установлением жаркой погоды личный состав надзорных органов главного управления МЧС России по Москве переведен на усиленный режим несения службы", – заявили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что на поднадзорных территориях специалисты проводят рейды с целью выявления случаев несанкционированного пала травы, сжигания мусора и иных сгораемых отходов.

Только за минувшие выходные сотрудники МЧС провели более 450 подобных рейдов в лесопарковых зонах. Они провели более 1,4 тысячи инструктажей с гражданами по разъяснению правил поведения в лесах.

В общей сложности в профилактических мероприятиях участвует около 200 сотрудников надзорных органов и добровольцев.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе столбики термометров будут останавливаться на отметке +25 градусов. В конце недели температура воздуха составит +27 градусов.

Тем временем ранее сообщалось, что 23 июня окажется самым прохладным днем на текущей неделе – столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. В этот день может выпасть четверть месячной нормы осадков.

