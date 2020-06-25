Рекордная жара ожидается в столице в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В выходные в столице установится 30-градусная жара без существенных осадков, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу осадков не ожидается вовсе, а в воскресенье местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

"В дневные часы в субботу температура в Москве превысит отметку 30 градусов... В воскресенье температура будет чуть пониже за счет того, что будет больше облаков, ожидается около плюс 28 градусов", – цитирует Позднякову РИА Новости.

Синоптик отметила, что жара будет сопровождаться северным ветром, что позволит переносить ее немного легче. Однако в субботу может быть установлен абсолютный рекорд тепла для 27 июня.

"Не исключено, что в этот день будет перекрыт абсолютный максимум температуры для 27 июня. Было ровно 32 градуса в 2013 году, а мы ожидаем 27–32, так что в Москве может быть вполне 32 градуса", – сказала Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом не ожидается экстремальных отклонений температуры от нормы, передает ИА "НСН".

По его словам, в июне положительная аномалия составит 1–2 градуса при небольшой засушливости. Месяц будет умеренно теплым и с большим количеством солнечных дней, чем обычно.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к концу недели температура воздуха в Москве будет на 4–5 градусов выше нормы. В Москве зафиксировано появление аномальной жары.

