Москвичей предупредили об аномальной жаре

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стало известно о приходе аномальной жары в столичный регион. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист отметил, что к концу недели температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы. Вильфанд связал такую климатическую ситуацию с "меняющейся циркуляцией".

"С пятницы температурный фон – 25–30 градусов. И так до конца недели", – пояснил он.

По мнению синоптика, такой прогноз актуален для жителей западной половины европейской территории России.

По информации Гидрометцентра, в Москве в пятницу ожидается 25–30 градусов тепла. При этом в субботу и воскресенье температура воздуха может прогреться до 31 градуса.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в день парада Победы. Так, 24 июня в городе установится солнечная погода. При этом осадков не ожидается.