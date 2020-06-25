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Москва 24

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Общество

04:37

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях до конца июня

общество погода

Фото: Москва 24

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в России до конца июня.

Как передает РИА Новости, в центре и на западе Приволжского федерального округа, а также на Урале температура в среднем будет на 4 градуса ниже нормы. При этом в Азиатской части страны температура сохранится выше нормы на 4–8 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в столичном регионе среднесуточные температуры покажут значения в 16 градусов, что соответствует норме. Такой же прогноз актуален для жителей Санкт-Петербурга.

На юге России ожидается среднесуточная температура порядка 20 градусов. На северо-западе страны температура также сохранится в пределах нормы.

Наибольшие отклонения от нормы произойдут в Сибири. Среднесуточная температура там составит около 20 градусов.

Ранее россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения. На европейской территории России и в ряде регионов на азиатской части страны в ближайшие десять дней будет фиксироваться высокий УФ-индекс.

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