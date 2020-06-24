Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

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Синоптики предупредили россиян о повышенном уровне солнечного излучения. Так, на европейской территории России, а также в ряде регионов на азиатской части страны в ближайшие десять дней будет фиксироваться высокий и очень высокий УФ-индекс, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней. Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой", – приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что очень высокий уровень индекса солнечного ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, высокий – в большинстве регионов ЦФО и на юге Сибири.

Жителям страны объяснили, что при высоком УФ-индексе следует пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами.

Ранее синоптики предупредили о жаре в столице в выходные. Сообщалось, что температура воздуха может повыситься до отметки в 30 градусов.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к концу недели температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы. В Москве прогнозируется установление аномальной жары.