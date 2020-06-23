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Москва 24

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Общество

14:23

Синоптики предупредили о жаре в столице в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей жаре на выходных, 27 и 28 июня. Об этом сообщает RT.

"К нам пришел теплый воздух, который дальше будет прогреваться под лучами солнца. Поэтому температура превысит отметку плюс 25 градусов. В выходные дни не исключено, что температура повысится и до плюс 30", – заявила синоптик.

По словам Поздняковой, во вторник, 23 июня, в Москве, особенно в южной ее части, возможны дожди. Воздух прогреется до плюс 21 градуса.

В дальнейшем в столице ожидается только увеличение дневной температуры воздуха. В дневные часы она будет доходить до 25–28 градусов тепла.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к концу недели температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы. В Москве зафиксировано появление аномальной жары.

Москвичей предупредили об аномальной жаре

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