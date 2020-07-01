Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре

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Сильный дождь с ветром ожидаются в Подмосковье до утра 1 июля. Как сообщили в МЧС по области, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ведомстве рекомендовали воздержаться от поездок и не спускаться в подземные переходы, где возможно подтопление, передает Агентство "Москва".

При ветре следует убрать вещи со двора и балконов, поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать сооружений повышенного риска.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что аномально жаркая погода вернется в столичный регион к концу недели.