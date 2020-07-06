Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве резко похолодает в четверг, 9 июля.

По его словам, ожидается понижение температуры на 7-8 градусов. При этом "будет облачно, тоскливо, дождливо".

Жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине среды, сказал метеоролог ТАСС.

В понедельник прогнозируется 28-30 градусов тепла, во вторник – 30-32, в среду – 29-31, в четверг – 22-27, в пятницу – 20-25.

Ранее Вильфанд рассказал, что в столице из-за жаркой погоды повысится ультрафиолетовый индекс.

В этой связи Гидрометцентр призвал не выходить на солнце в дневные часы, а также носить головной убор, закрывающую кожу одежду и солнцезащитные очки.