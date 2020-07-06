Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:57

Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве

общество погода город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве резко похолодает в четверг, 9 июля.

По его словам, ожидается понижение температуры на 7-8 градусов. При этом "будет облачно, тоскливо, дождливо".

Жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине среды, сказал метеоролог ТАСС.

В понедельник прогнозируется 28-30 градусов тепла, во вторник – 30-32, в среду – 29-31, в четверг – 22-27, в пятницу – 20-25.

Ранее Вильфанд рассказал, что в столице из-за жаркой погоды повысится ультрафиолетовый индекс.

В этой связи Гидрометцентр призвал не выходить на солнце в дневные часы, а также носить головной убор, закрывающую кожу одежду и солнцезащитные очки.

5 июля температура воздуха прогрелась в городе до 28 градусов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать