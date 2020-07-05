В Москву придет 30-градусная жара

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода с грозами, передает "Интерфакс".
По его словам, в воскресенье, 5 июля воздух в столице прогреется до 27-29 градусов, в области до – до плюс 30 градусов. В понедельник, 6 июля прогнозируется 28-30 градусов, по области – до плюс 31. Во вторник, 7 июля в Москве будет до 30-32 градусов.
При этом на юге Подмосковья столбики термометров могут подняться до плюс 33 градусов. Грозовая деятельность ожидается из-за воздуха, пришедшего на европейскую территорию России с Ближнего Востока, который насыщен влагой.
Вильфанд добавил, что жаркими в столичном регионе будут и ночи, когда температуры будут колебаться от 17 до 21 градуса. В то же время в Центральном Черноземье, на юге Краснодарского края и на востоке Ставрополья ожидается до 40-41 градуса.
Кроме того, очень высоким будет ультрафиолетовый индекс, поэтому Гидрометцентр призывает не выходить на солнце в дневные часы, а также обязательно носить головной убор, закрывающую кожу одежду и солнцезащитные очки.
В Центре погоды "Фобос" ранее рассказали, в июле в Москве ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет "идеальной" для средней полосы России.
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