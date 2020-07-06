Как спастись от аномальной жары. Советы медика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 заявила, что теплый или горячий зеленый чай поможет перенести жару. Она отметила, что этот напиток способствует теплообмену, что позволяет организму охлаждаться.
"Это травяные чаи, чай зеленый – это тоже оптимально. Чай не сладкий, теплый, горячий. Это отличная альтернатива обычной питьевой воде. Идет повышение температуры тела изнутри, соответственно, мы потеем и охлаждаемся. Чего не происходит, когда мы пьем холодные напитки", – считает врач.
Постоянное употребление холодных напитков, по мнению Романенко, может привести не только к развитию ангины, но и к заболеваниям бронхов и легких.
Она также напомнила о необходимости ежедневно выпивать достаточное количество чистой воды. "Если у вас здоровое сердце и здоровые почки, то питьевой режим должен быть достаточно обильным, не меньше 1,5–2 литров в сутки", – подчеркнула Романенко.
Питание, по словам врача, должно быть низкокалорийным, предпочтение стоит отдать овощам и фруктам. Такое питание снизит нагрузку на организм, чтобы он затрачивал меньшее количество энергии на переваривание пищи, а направил ее на улучшение теплообмена.
"Но жара – это не повод отказываться от мяса и от рыбы. Эти продукты мы употребляем в прохладное время суток. Смещаем прием либо на утро, либо на вечер. Конечно, прислушиваемся к своему организму", – рассказала Романенко.
Семейный врач отметила, что душ можно принимать сколько угодно, но только если вода будет комнатной температуры или просто прохладной. Она не рекомендует обливаться холодной водой. По ее словам, это может привести к простудным заболеваниям.
Температура воздуха во вторник, 7 июля, поднимется до 31–33 градусов в Москве и до 34 по области, сообщает Гидрометцентр России.
По словам синоптиков, ночью осадков не будет, днем в Москве местами может пройти кратковременный дождь с грозой. На западе области пройдет ливень и град. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе будут порывы до 12–17 метров в секунду. На западе области ветер усилится до 17–22 метров в секунду.
Жаркая погода сохранится и в среду. В Москве ожидается до 26–28 градусов, по области – до 24–29 градусов. Однако уже с четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что обливание холодной водой в жару может обернуться простудой, а если пить холодные напитки через трубочку, то можно заболеть ангиной.
Специалист отметил, что сама по себе жара вызывает стресс организма.
"Температура тела повышается, и разница с температурой воды получается очень большая. Такие перепады могут вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей неподготовленных, имеющих хронические заболевания или со сниженным иммунитетом. Обливание ледяной водой может спровоцировать простуду", – считает специалист.
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