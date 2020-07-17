Роспотребнадзор проверил качество воды в столичных водоемах

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки воды в столичных водоемах

Вода в шести из девяти водоемов Москвы, предназначенных для купания, соответствует санитарным требованиям, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Пробы отбирали в период с 6 по 8 июля. "Мещерское", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро" отвечают нормам. "Левобережный" и озеро "Белое" не проходят по микробиологическим показателям, а вода в зоне отдыха "Тропарево" – по санитарно-химическим.

При вирусологическом исследовании 130 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме. При этом в городе действует запрет на купание из-за режима повышенной готовности, связанного с распространением инфекции, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

"Вместе с тем, в связи с поэтапным снятием ограничений, выходом москвичей из режима самоизоляции, управлением Роспотребнадзора по Москве проводится еженедельный мониторинг санитарного состояния территорий зон отдыха города Москвы с лабораторным контролем качества и безопасности воды как купальных, так и некупальных водоемов и песка", – объяснили в ведомстве.

На контроле управления находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием и 46 – без. На всех поднадзорных 55 зонах отдыха с начала сезона проведено почти 12,7 тысячи исследований воды.