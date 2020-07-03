В Роспотребнадзоре напомнили, что пляжи в столице закрыты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зоны отдыха с купанием и без купания в столице сейчас закрыты из-за сохранения угрозы распространения COVID-19. Об этом говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по городу.

В ведомстве отметили, что осуществляется мониторинг состояния воды и песка в зонах отдыха.

"Вместе с тем, в связи с установлением в Москве теплой погоды, в постоянном режиме проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга", – обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Уточняется также, что в Роспотребнадзор поступила информация о заморе рыбы на Школьном озере Зеленограде. Позднее было установлено, что по результатам лабораторных исследований качество воды отвечает санитарным требованиям.

Ранее жители Дзержинского призвали властей ограничить въезд отдыхающих. В качестве ограничительной меры предлагается запретить въезд тем, кто не зарегистрирован в городе вплоть до 1 августа.

Кроме того, Роспотребнадзор проверил более 50 столичных зон отдыха. При этом специалисты рекомендовали горожанам пока воздержаться от купания.