Жители Дзержинского призвали властей ограничить въезд отдыхающих

Жители Дзержинского требуют сделать въезд в город платным

Жители подмосковского города Дзержинского обратились к местным властям с просьбой установить платный въезд для отдыхающих, которые приезжают на пляжи в карьерах. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Местные жители недовольны тем, что в летний период отдохнуть у воды приезжает множество москвичей. В качестве ограничительной меры предлагается запретить въезд тем, кто не зарегистрирован в городе вплоть до 1 августа.

Кроме того, в "борьбе" с москвичами жители просят сделать для неместных машин платную парковку на улице Угрешской и обеспечить работу мобильного сотрудника ДПС и группы полиции.

Помимо жителей столицы, на пляжи Дзержинского приезжают люди из разных регионов страны – здесь можно встретить отдыхающих из Мурманска, Новосибирска, Ростова и других городов. Некоторые даже сравнивают атмосферу с курортами Анапы.

В городе повышенным вниманием со стороны приезжих недовольны не только на пляжах.

"Магазин битком, вечером особенно. Мусор оставляют, даже неприятно. Горы мусора", – рассказала местная жительница.

Возникают и проблемы с парковкой. Жильцы отмечают, что зачастую вынуждены парковаться далеко от собственных домов. Доступные места занимают либо личные автомобили отдыхающих, либо машины каршеринговых сервисов.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что с 1 июля в области снимают ограничения, вызванные коронавирусом. В частности, официально открывается более 100 пляжей.

