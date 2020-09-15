В WWF назвали страны, где сохранилось больше всего нетронутой человеком природы

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В докладе Всемирного фонда дикой природы "Живая планета 2020" эксперты выделили 4 страны, в которых сохранилось больше всего нетронутой человеком природы. В их числе Россия, Канада, Бразилия и Австралия.
Главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьев рассказал, в каких именно регионах РФ сохранилась дикая природа, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Чуть меньше половины нашей страны по мировым стандартам относятся к нетронутым ландшафтам. Это 8 миллионов квадратных километров. В первую очередь – тайга и тундра", – отметил он.
Кроме того, эксперт напоминает, что Россия является и лидером по потерям нетронутых ландшафтов в 21 веке. В большинстве случаев это связано с освоением Арктики.
"Развитие данной территории должно продолжаться. Уже прошло то время, когда можно было противопоставлять охрану природы и вопросы экономического роста. Благополучия людей, живущих в Арктике, можно добиться при переустройстве и укреплении экономики", – добавил Соловьев.
Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ планирует создать в Арктике флот "плавучих бензоколонок".
По замыслу ведомства, группировка судов позволит снабжать суда топливом прямо на море, а также улучшит в целом логистику арктической инфраструктуры России.
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