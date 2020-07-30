"Вечные" химические вещества нашли в морях Арктики

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Ученые обнаружили "вечные" химикаты в морях Арктики, сообщает "Мир 24".

Речь идет о перфторалкилированных веществах (PFAS). Сообщается, что они могут находиться в окружающей среде в течение длительного промежутка времени. Исследователи взяли пробы из пролива Фрам, расположенного между Шпицбергеном и Гренландией.

Существует 29 различных видов данного вещества. Ученые нашли вариант HFPO-DA (гексафторпропиленоксид-димерная кислота). Они выяснили, что данного компонента в Северном Ледовитом океане гораздо больше, чем в воде из Северной Атлантики. Сообщается, что вследствие своей "живучести" эти химикаты могут плавать на большие расстояние и достигать полярных областей.

Ученым известно более 5 тысяч видов PFAS. Данные вещества используются в производстве бытовых изделий. В настоящий момент вопрос их влияния на здоровье человека до конца не исследован. Установлено, что некоторые из веществ вида PFAS могут спровоцировать рак и заболевания печени, в связи с чем их вывели из производства.

Ранее китайские ученые провели исследование по поводу гелеобразного темно-зеленого вещества, обнаруженного на Луне в 2019 году. Они пришли к выводу, что оно является твердым стекловидным минеральным веществом, которое расплавилось из-за столкновения с астероидом.