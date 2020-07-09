Китайские ученые проанализировали обнаруженный на Луне "гель"

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Китайские ученые провели исследования на гелеобразном темно-зеленом веществе, собранном с Луны в 2019 году. Об этом сообщает "Мир 24".
Специалисты определили химический состав и вероятное происхождение субстанции. Стало ясно, что это не гель, а твердое стекловидное минеральное вещество, которое расплавилось из-за столкновения с астероидом.
В составе собранного "геля" выявили плагиоклаз, железо-магниевый силикат, оливин и пироксен.
Ученые предположили, что найденный луноходом Yutu-2 образец представляет собой вид брекчии – горной породы из крупных фрагментов, соединенной внешней силой.
Ранее стало известно, что американские ученые открыли тайну происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино. Группа специалистов для этого проанализировала данные обсерватории IceCube за период 2010-2015 годов.
Ученые допустили существование десятков внеземных цивилизаций
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