Ученые открыли тайну появления аномальных частиц из космоса

12:00
Фото: depositphotos/digitalstorm
Американские ученые открыли тайну происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино. Об этом исследователи рассказали в статье журнала Physical Review Letters.
Их обнаружила обсерватория IceCube при анализе данных, собранных ею в 2010-2015 годах. Их источником считаются отдаленные объекты, находящиеся за пределами Млечного Пути, но они не связаны с внегалактическими гамма-лучами, в связи с чем был сделан вывод о скрытности источника высокоэнергетических нейтрино.
Ученые базировались на факте, согласно которому высокоэнергетическую радиацию могут выделять лишь ядра активных галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры. В связи с этим исследователи предложили модель, которая предполагает появление нейтрино в окрестностях подобной черной дыры. Отсутствие связи с гамма-излучением было объяснено аккреционным диском, который мешает его распространению.
Из модели исходит, что в короне черной дыры находится плазма. Турбулентность в объекте разгоняет протоны настолько сильно, что таким образом выделяются высокоэнергетические нейтрино. Механизм связан с испусканием гамма-лучей с огромной энергией. В связи с этим поиск источника этого типа позволяет найти и подобные нейтрино.
Модель была основана на наблюдениях за галактиками, имеющими активное ядро. Именно за ними, по мнению ученых, необходимо установить наблюдение.
Ранее британские астрофизики выяснили, что в Млечном Пути могут находиться несколько десятков цивилизаций. Они отметили, что жизнь у них может развиваться так же, как на Земле.
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