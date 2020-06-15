Ученые допустили существование десятков внеземных цивилизаций

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Британские астрофизики из Ноттингемского университета выяснили, что в нашей Галактике могут существовать несколько десятков цивилизаций, общающихся друг с другом. Об этом сообщает News.ru.

Исследователи основывались на принципе Коперника, согласно которому ничто не препятствует зарождению и эволюции разумных жизненных форм во Вселенной. Астрофизики допустили, что жизнь на других планетах развивается примерно так же, как на Земле.

Они ввели два исходных тезиса: первый – для формирования разумных организмов требуется от 4,5 до 5 миллиардов лет, второй – пригодные для этого планеты образовываются у звезд, похожих на Солнце.

Ученые подчеркивают, что активность цивилизаций предполагает, что они отправляют сигналы в космос, а следовательно, существуют достаточно долго на высоком уровне технологического развития. По этому определению человечество является активной цивилизацией менее 100 лет.

По расчетам астрофизиков, в галактике Млечный Путь может быть около 36 активных цивилизаций, однако расстояние от них до Земли в среднем составляет около 17 тысяч световых лет. Это делает связь с ними почти невозможной. Если сигналы от других разумных форм жизни обнаружат, это будет означать, что время существования разумных активных цивилизаций может быть очень длинным – десятки тысяч лет и более.

В мае исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что космическая обсерватория "Миллиметрон", основной задачей которой станет изучение ранней истории Вселенной, будет искать следы инженерной деятельности инопланетных цивилизаций. По его словам, запустить ее планируют после 2025 года.

В 2019 году специалисты рассказали, что разница в скорости расширения Вселенной в давние времена и сегодня может быть вызвана "пятой силой природы". Как уточнил физик-теоретик Любош Мотль, "недавно космологию поразил своеобразный "глобальный кризис", связанный с расхождениями при замерах постоянной Хаббла". Гипотеза о существовании ранее неизвестного типа частиц-бозонов позволяет не только объяснить эти различия, но некоторые другие аномалии, добавил он.