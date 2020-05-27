Астрономы нашли недостающую материю вселенной

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Группа исследователей из Австралии, США и Чили обнаружили ранее неопознанную материю , из которой была создана вселенная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Поиски были инициированы в соответствии с теоретическими моделями Большого взрыва. По мнению ученых, известные космические объекты составляют лишь половину от массы вещества, появившегося при образовании вселенной.

Новой группе удалось найти "недостающую" материю в качестве рассредоточенного по космическому пространству вещества. В работе специалисты задействовали быстрые радиовсплески — регистрируемые радиотелескопами мощные единичные радиоимпульсы неизвестной природы.

Изучив это явление, ученые обнаружили, что ранее ненайденная материя располагается между звездами и галактиками в разреженном виде.

Специалисты также пришли к выводу, что вещество состоит из нормальных протонов и нейронов. Иными словами, оно соответствует стандартным характеристикам, из которых слагаются звезды, планеты и иные материальные объекты мира.

Ранее сообщалось, что в рамках работы по поиску темной материи, специалисты выявили более 100 до этого неизвестных астрономам малых планет. Они расположены на краю вселенной.

