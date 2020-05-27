Астрономы нашли недостающую материю вселенной

Фото: ESA
Группа исследователей из Австралии, США и Чили обнаружили ранее неопознанную материю , из которой была создана вселенная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.
Поиски были инициированы в соответствии с теоретическими моделями Большого взрыва. По мнению ученых, известные космические объекты составляют лишь половину от массы вещества, появившегося при образовании вселенной.
Новой группе удалось найти "недостающую" материю в качестве рассредоточенного по космическому пространству вещества. В работе специалисты задействовали быстрые радиовсплески — регистрируемые радиотелескопами мощные единичные радиоимпульсы неизвестной природы.
Изучив это явление, ученые обнаружили, что ранее ненайденная материя располагается между звездами и галактиками в разреженном виде.
Специалисты также пришли к выводу, что вещество состоит из нормальных протонов и нейронов. Иными словами, оно соответствует стандартным характеристикам, из которых слагаются звезды, планеты и иные материальные объекты мира.
Ранее сообщалось, что в рамках работы по поиску темной материи, специалисты выявили более 100 до этого неизвестных астрономам малых планет. Они расположены на краю вселенной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: