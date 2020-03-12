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Наука

13:19

Свыше 100 малых планет обнаружили в Солнечной системе

наука

Фото: depositphotos/ezumeimages

Более 100 до этого неизвестных астрономам малых планет удалось открыть. Небесные тела располагаются на окраинах Солнечной системы, передает "Мир 24".

Результаты наблюдений получены в рамках масштабного исследования, которое продолжалось с 2013 по 2019 год. Работа была посвящена поискам темной энергии.

Ученые изучили целый ряд объектов и явлений. В числе явлений, про которые стало больше известно, – скопление галактик и сверхновые звезды. Помимо того, эксперты попробовали точно рассчитать ускорение расширения Вселенной.

Наибольшим успехом в своем докладе научные специалисты назвали идентификацию 316 малых планет. При этом 139 из обнаруженных объектов не значились ни в одном каталоге.

Малые планеты, о которых идет речь, располагаются на расстоянии 4,5 миллиарда километров от Солнца. Наибольшая сложность их обнаружения заключается в малых размерах.

Кроме того, существенным фактором считается темный район, так как планеты не отражают достаточно света. Астрономы продолжат наблюдения, чтобы попробовать найти Планету 9.

Ранее астрономы рассказали о причине странного изгиба нашей галактики.

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