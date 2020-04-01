Обнаружена черная дыра, способная разрывать звезды

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Ученые обнаружили редкую черную дыру, которая способна разрывать звезды. Ее масса превышает солнечную в 50 тысяч раз, передает РИА Новости.

Увидеть небесный объект астрономы смогли с помощью орбитального телескопа "Хаббл". Они зафиксировали мощную вспышку рентгеновского излучения еще в 2006 году, однако на тот момент не смогли установить, где находился ее источник – внутри Млечного Пути или за ее пределами.

Выяснилось, что излучение исходило от некоего объекта, который находился на окраине одной из галактик в созвездии Водолея.

Было сделано предположение, что к вспышке привел разрыв звезды, которая слишком приблизилась к объекту с сильным гравитационным притяжением.

"Главное отличие состоит в том, что обнаруженный нами объект разрывает звезду на части. Это подтверждает, что речь идет о крайне массивной черной дыре", – говорится в сообщении.

Ранее ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной. Вспышка энергии в пять раз превысила предыдущий рекорд. Взрыв произошел возле сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, что находится в 390 миллионах световых лет от Земли.