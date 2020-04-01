Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:16

Обнаружена черная дыра, способная разрывать звезды

наука общество

Фото: depositphotos/Juric.P

Ученые обнаружили редкую черную дыру, которая способна разрывать звезды. Ее масса превышает солнечную в 50 тысяч раз, передает РИА Новости.

Увидеть небесный объект астрономы смогли с помощью орбитального телескопа "Хаббл". Они зафиксировали мощную вспышку рентгеновского излучения еще в 2006 году, однако на тот момент не смогли установить, где находился ее источник – внутри Млечного Пути или за ее пределами.

Выяснилось, что излучение исходило от некоего объекта, который находился на окраине одной из галактик в созвездии Водолея.

Было сделано предположение, что к вспышке привел разрыв звезды, которая слишком приблизилась к объекту с сильным гравитационным притяжением.

"Главное отличие состоит в том, что обнаруженный нами объект разрывает звезду на части. Это подтверждает, что речь идет о крайне массивной черной дыре", – говорится в сообщении.

Ранее ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной. Вспышка энергии в пять раз превысила предыдущий рекорд. Взрыв произошел возле сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, что находится в 390 миллионах световых лет от Земли.

Астрономы зафиксировали мощную вспышку энергии во Вселенной

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика