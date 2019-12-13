Стал известен вес Млечного Пути

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Ученые выяснили, сколько весит Млечный Путь. Об этом сообщает "Мир 24".

Вычисляли массу галактики исследователи ряда национальных лабораторий, в частности Имперского колледжа Лондона.

Для того чтобы узнать этот показатель, специалисты рассчитывали движение звезд и воздействие на них гравитации. Так, орбитальная скорость небесных объектов позволила сделать вывод о гравитационных силах и впоследствии рассчитать галактический вес.

Оказалось, что вес Млечного Пути составляет 890 миллиардов Солнц. Если переводить эту цифру на вес нашей планеты, то массу галактики можно соотнести с 296 квадриллионами Земли.

Кроме того, выяснилось, что большинство Пути занимает темная материя, которая составляет 93% от общего веса.

Ранее в Млечном Пути обнаружили черную дыру неизвестного науке вида. Она оказалась меньше, чем это предполагалось.