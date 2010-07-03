Ученые нашли шестую карликовую планету в Солнечной системе

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Ученые-астрономы обнаружили шестую карликовую планету в Солнечной системе. Космическое тело соответствует всем необходимым параметрам, передают РИА Новости.

Международный коллектив ученых использовал приемник SPHERE на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). В ходе исследования астрономы получили новые изображения астероида Гигея. Новые данные позволили перевести небесное тело в категорию карликовых планет.

Карликовые планеты ученые определяют по четырем параметрам. Для начала небесное тело должно вращаться по орбите вокруг Солнца, не должно являться ничьим спутником, не должно быть способно расчистить район своей орбиты от других объектов. Гигея соответствовала им, однако ученые сомневались насчет четвертого – способности под действием собственной гравитации принять сферическую форму.

Именно новое исследование показало, что Гигея все-таки сферической формы. Ее диаметр превышает 430 километров, в поперечнике – 950 километров. Наблюдения также не выявили на поверхности карликовой планеты крупных ударных кратеров.

Ученые предполагают, что сферическая форма Гигеи является результатом катастрофического столкновения с крупным телом диаметром от 75 до 150 километров. По мнению исследователей, новая карликовая планета образовалась из обломков и мелких астероидов.

Глава NASA ранее заявил, что существует необходимость снова присвоить Плутону статус планеты. На данный момент небесное тело "разжаловано" до статуса карликовой планеты, хоть и самой крупной.