Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты

Фото: flickr.com/NASA's Marshall Space Flight Center по лицензии CC BY-NC 2.0

Глава NASA Джим Брайденстайн выступил за возвращение Плутону статуса планеты. Об этом он заявил на Международном аэронавтическом конгрессе, передает "Газета.ру".

"Я думаю, что определять планету нужно, исходя из ее внутренней ценности, а не опираясь на значения, которые постоянно изменяются, как динамика орбиты", – заявил Брайденстайн.

До начала XIX века астрономы считали, что в Солнечной системе существует девять планет, начиная с Меркурия и заканчивая Плутоном. В конце 90-х ученые открыли несколько десятков крупных карликовых планет за орбитой Плутона, которые заставили их сомневаться в том, что Плутон действительно является планетой, так как часть из них была сопоставима по размерам с Плутоном или даже больше него. Примером этого является Эрида – карликовая планета, вращающаяся за орбитой Плутона и превосходящая его по массе.

В августе 2006 года Международный астрономический союз официально "разжаловал" Плутон, переведя его из категории планет в число карликовых планет. По словам астрономов, планетой имеет право называться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, обладает достаточной массой для приобретения шарообразной формы, и который очистил свои окрестности от астероидов и прочего "мусора". Для Плутона последний пункт не выполняется, поэтому он потерял это звание.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили 12 новых лун Юпитера. В итоге число лун этой планеты увеличилось до 79. Девять спутников, скорее всего, являются обломками более крупного небесного тела. Открытие группы ученых из института Карнеги получилось случайным. Вообще они искали отдаленные массивные объекты за орбитой Плутона. Среди новых лун Юпитера наиболее интересной для специалистов стала самая маленькая из них – Валетуда, названная в честь древнеримской богини здоровья и гигиены. Траектория движения этого спутника пересекается с орбитами других космических тел.

