Астрономы составили первые трехмерные карты Плутона и Харона

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Участники миссии New Horizons разработали первые трехмерные карты Плутона и его спутника Харона. На изображениях можно рассмотреть реалистичные горные гряды, впадины и другие особенности рельефа, передает РИА Новости.

"Рельеф части Плутона, которую мы изучили во время пролета зонда, поражает воображение. Я с нетерпением жду, когда мы отправим вновь орбитальный зонд к этой планете и получим полную карту ее поверхности", – рассказал руководитель миссии New Horizons Алан Стерн.

Фотографии карликовой планеты и ее спутников были сделаны в 2015 году. На них человечество впервые увидело знаменитое "сердце" Плутона и следы своеобразных ледяных рек, вулканов и экзотических "дюн" из метанового песка.

По словам Стерна, следующие два года ушли на "склеивание" фотоснимков между собой, для создания трехмерного изображения планеты. Кадры были сделаны с помощью двух камер – черно-белой RALPH и ее цветной "кузиной" MVIC.

Первая версия карты была опубликована на сайте НАСА в 2017 году, однако полноразмерное изображение Плутона, которое учитывает все особенности рельефа, ученые подготовили только сейчас. Параллельно астрономы пытались "собрать" карту самого крупного спутника планеты – Харона.

Обе карты помогли обнаружить, что регион Томбо в "сердце Плутона", представляет собой гигантскую вмятину на поверхности планеты, а его глубина составляет от полтора до трех с половиной километров.

А самая высокая точка Плутона – горы Тенцинг – равна по высоте Эльбрусу, Килиманджаро и многим другим пикам Земли. Их колоссальная высота объясняется редким составом горных пород. По мнению ученых, они состоят из "твердого" водяного, а не мягкого азотного или углеводородного льда.

Темные провалы поверхности "Мордора" на северном полюсе Харона достигают глубины около 8700 метров, что позволяет им соперничать с Марианской впадиной на Земле. Одновременно на экваторе спутника присутствуют горные гряды высотой до восьми километров, вместе с гигантскими трещинами аналогичной глубины.

Полную версию этой карты можно загрузить на сайте Планетарной базы данных (PDS) НАСА, предварительно зарегистрировавшись на нем.