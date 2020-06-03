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Наука

09:43

Ученые доказали существование оси зла во Вселенной

наука

Фото: depositphotos/Anton_Petrus

Американский ученый-астроном Лиор Шамир доказал, что галактики во Вселенной вращаются неслучайно, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Когда исследователь наблюдал за 200 тысячами галактик, он обратил внимание, что распределение направления их вращения создает квадрупольную картину. По мнению специалиста, такое явление нельзя считать случайностью или совпадением.

Шамир считает, что этот процесс в космическом пространстве может говорить о том, что ранее Вселенная могла вращаться подобно одной гигантской галактике. Ученый также выяснил, что галактики могут вращаться по часовой или против часовой стрелки.

Сейчас в космосе установился избыток галактик, которые вращаются именно по часовой стрелке. Исследователь утверждает, что если Вселенная сможет вращаться одновременно по четырем осям, это явление можно будет считать так называемой осью зла.

Ранее сообщалось, что в рамках работы по поиску темной материи специалисты выявили более 100 до этого неизвестных астрономам малых планет. Они расположены на краю Вселенной.

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