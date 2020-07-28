Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса

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Астрофизик Димитра Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби считает, что если на Марсе и есть жизнь, то искать ее надо не на поверхности, а на глубине около двух метров, сообщается в журнале Scientific Reports.

Исследование, проведенное научным сотрудником Центра космических наук, показало, что условия под поверхностью Красной планеты могут подходить для жизни. Появляются данные, которые свидетельствуют о том, что 4,1–3,7 миллиарда лет назад на Марсе существовала водная среда, а значит, и жизнь. В то же время эрозия марсианской атмосферы привела к резкому изменению климата, из-за чего поверхностные воды исчезли, а пригодные для жизни места на планете сократились.

Сейчас на Марсе есть данные только о незначительных количествах воды.

По мнению исследователя, если жизнь на Красной планете существовала, то она должна была адаптироваться к современным суровым условиям.

Атри предлагает механизмы, с помощью которых жизнь могла сохраниться в подповерхностном слое. Он отмечает, что организмы, находящиеся на планете, могут для своего метаболизма использовать энергию галактических космических лучей, состоящих из высокоэнергетических заряженных частиц. Те в свою очередь проникают на несколько метров ниже поверхности и могут вызывать химические реакции органического катализа, подобные тем, что наблюдаются на Земле.

Если марсоход Rosalind Franklin совместной миссии "ЭкзоМарс" Европейского космического агентства и "Роскосмоса", запуск которой запланирован на 2022 год, обнаружит в подземном пространстве планеты воду в виде водяного льда или рассолов, гипотеза станет вполне рабочей.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует разработать план исследования Венеры, который будет по своим масштабам сопоставим с лунной программой.