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Наука

20:16

Ученые рассказали об океанической поверхности Плутона

наука

Фото: depositphotos/Shad.off

Планетологи NASA заявили, что Плутон ранее был покрыт океанами их жидкой воды. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как сообщили в университете Калифорнии, данный вывод был сделан на основе информации зонда New Horizons.

"Мы долгое время думали над тем, как протекала тепловая эволюция Плутона и как океан в его недрах смог дожить до настоящего времени. Снимки поверхности планеты, полученные зондом New Horizons, помогли нам проверить предсказания разных теоретических моделей, описывающих этот процесс", – сообщили специалисты.

Исследования показали, что в недрах Плутона скрывается подледный океан. Площадь планеты, по предварительным данным, увеличилась из-за того, что замерзшая вода расширялась.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что изначально Плутон был теплым небесным телом.

Ранее ученые Планетологического института США обнаружили возможные следы недавних извержений криовулканов на Титане, спутнике Сатурна. Специалисты обратили внимание на то, что вулканическая активность на небесном теле может сохраняться и сейчас.

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