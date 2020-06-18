Переезжаем? Астрономы обнаружили практически полные копии Земли и Солнца

Немецкие астрономы обнаружили практически полную копию не только Земли, но и Солнца. На сегодняшний день это самая похожая на нашу планета, известная ученым, вращающаяся вокруг самой похожей на Солнце звезды. Пригодна ли она для жизни людей и пора ли паковать чемоданы? Об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Человечество очень давно ищет планеты за пределами Солнечной системы. Несмотря на то что многие звезды мы можем наблюдать даже невооруженным взглядом, планеты, вращающиеся вокруг них, практически не видны – звезды буквально прячут их от нас, излучая яркий свет. Из-за этого долгое время ученые вообще сомневались в существовании экзопланет. Однако время шло, инструменты наблюдения совершенствовались, и сегодня нам известно уже около 4 000 планет в других звездных системах.

Большинство обнаруженных экзопланет – газовые гиганты. В этом нет ничего удивительного, поскольку чем больше планета, тем она заметнее. Еще один вид, в котором пока всего несколько десятков представителей, – это суперземли. Так называют планеты земного типа с твердой поверхностью, газовой атмосферой и массой, превышающей земную не более чем в десять раз. Некоторые из них потенциально жизнепригодны, но это не означает, что люди смогут там жить: наши организмы не перенесут даже трехкратной силы тяжести, не говоря уже о другом составе атмосферы, различных видах излучения и так далее.



Пригодной для какой-нибудь формы жизни считается планета, расположенная на таком расстоянии от своей звезды, при котором на поверхности сохраняется умеренная температура, позволяющая воде (которая, как известно, основа жизни) оставаться жидкой.



Все известные потенциально обитаемые планеты вращаются вокруг красных карликов – самых распространенных звезд в нашей Галактике.



Но и это совсем не означает, что на таких планетах обязательно есть какая-то жизнь. Наше Солнце, например, не красный, а желтый карлик, хотя красные, по мнению ученых, больше подходят для обитаемых планет. Они в разы стабильнее остальных звезд, что дает огромный запас времени для эволюции. С другой стороны, излучение у них слабее, а значит, энергии на планету поступает меньше. В общем, с потенциальной жизнью на других планетах, как говорится, все сложно.

На этом фоне выглядит просто ошеломляющим заявление немецких астрономов из Института исследований Солнечной системы Макса Планка, которые обнаружили практически полную копию не только Земли, но и Солнца. Желтый карлик Kepler-160 имеет массу 0,9 массы Солнца, радиус – 1,1 его радиуса, а светимость практически такая же, как у нашей звезды. Расхождения минимальны, до этого момента мы вообще не знали звезд, настолько похожих на нашу.

Вокруг Kepler-160 вращаются планеты, и две из них намного крупнее Земли. Они расположены слишком близко к звезде, и температуры на них огромные.



Но есть еще одна, обозначенная в каталогах как KOI-456.04. Ее радиус в 1,9 раза больше радиуса Земли, а полный оборот вокруг своего солнца она совершает за 378 земных суток.



На сегодняшний день это самая похожая на Землю планета, известная ученым, вращающаяся вокруг самой похожей на Солнце звезды.



Конечно, этих данных маловато, чтобы паковать чемоданы для переезда. Во-первых, до KOI-456.04 все-таки далеко – 3 100 световых лет. А во-вторых, данные еще требуют уточнения. Например, мы знаем размер планеты, но не знаем ее массы, а значит, не понимаем, какова на ней сила тяжести. Знаем, сколько на планете длится год, но не знаем продолжительности суток (то есть скорость ее вращения вокруг собственной оси пока не установлена).



Мы не знаем состава атмосферы (и вообще есть ли она там), не знаем, есть ли у планеты магнитное поле, какова температура на поверхности, есть ли там вода...



Но все это ненадолго. Отныне за планетой будет вестись самое тщательное наблюдение, и вскоре данных о ней у нас будет намного больше. И кстати, нам кажется, что KOI-456.04 не самое подходящее название для планеты, настолько похожей на нашу. Мы предлагаем называть ее Земля-2. По нашему мнению, это очень удачное имя.

Хотя...