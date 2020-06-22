Ученые рассказали о возможном наличии действующих вулканов на Титане

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Ученые Планетологического института США обнаружили возможные следы недавних извержений криовулканов на Титане, спутнике Сатурна. Об этом сообщает "Газета.ру".

Необычные снимки были получены с помощью межпланетной станции "Кассини". На них запечатлены морфологические изменения в рельефе, по форме напоминающие земные следы от извержения вулканов.

На вулканическое происхождение кратеров также указывает их характерная форма. Аналогичные случаи фиксировались не только на Земле, но и на Луне, и на Марсе.

При этом на Титане извержения отличаются тем, что на поверхность выбрасываются вода, аммиак и метан. Ученые уверены, что вулканические кратеры находятся рядом с озерами метана – некоторые из них достаточно свежие.

Новые находки, по мнению исследователей, указывают на то, что вулканическая активность на Титане сохраняется и в наши дни.

