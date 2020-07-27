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Наука

10:51

Телескоп Hubble заснял лето на Сатурне

наука

Фото: nasa.gov/ESA, A. Simon/M.H. Wong/OPAL Team

Космический телескоп Hubble в начале июля сделал серию снимков Сатурна с расстояния 1,35 миллиарда километров, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что в северном полушарии планеты настало лето, что означает, что его верхняя часть наклонилась ближе к Солнцу. На этом гиганте лето сильно отличается от земного – основную часть тепла он получает не от солнечных лучей, а из недр. Температура в среднем составляет 178 градусов по Цельсию.

Полученные снимки позволяют ученым раскрыть новые сведения о Сатурне. В частности, исследователи заметили в северном полушарии легкую красную дымку, в то время как Южный полюс имеет голубоватый оттенок.

Эксперты NASA считают, что это связано с теплом от солнечного света – нагрев меняет химический состав атмосферы. На фотографии также видно 2 из 82 спутников Сатурна: Мимас и Энцелад.

Ранее ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Их форма напоминает круги или пузыри. У некоторых из них по краям наблюдается особенная яркость.

Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.

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