Дома лучше: 5 экзопланет, после которых вы полюбите Землю еще больше

Мы любим рассуждать на тему межпланетных переездов, особенно когда у нас "дома" начинает происходить что-то не очень приятное. Но наш обозреватель Николай Гринько решил рассказать о нескольких планетах-"соседях", глядя на которые становится понятно: вряд ли мы найдем мир приветливее.



Есть известная шутка о том, что палеонтология – это не наука, а искусство гадания по костям. С этой точки зрения астрономию тоже можно считать не точной наукой: в ней очень много предположений, версий и, как ни странно, приблизительных расчетов. Все дело в том, что объекты изучения – планеты, звезды и другие небесные тела – находятся слишком далеко от наблюдателя, и даже в самые современные телескопы сложно рассмотреть подробности. Мало того, большинство этих объектов вообще не видны. Например, экзопланету (то есть планету, находящуюся не в нашей Солнечной системе) можно увидеть только в том случае, если во время вращения она проходит между нами (наблюдателями на Земле) и собственной звездой – это называется "транзитный метод изучения". Но даже в этом случае мы получим изображение размером всего в несколько пикселей, а чаще всего – вообще ничего не увидим, будет заметно лишь временное снижение яркости звезды.

Удивительно, но на основе этих данных ученые могут получать довольно много информации: они могут определить приблизительные размеры планеты, примерный диаметр ее орбиты, ориентировочную массу, вероятную плотность... Как видите, здесь очень много приблизительного. Но это еще не все. Свет от звезды, проходя через атмосферу планеты, слегка меняет не только яркость, но и спектр, а по этим изменениям можно определить состав атмосферы – пусть и снова примерно. В результате у нас есть сведения о довольно большом количестве планет, и большинство из них удивительные.



WASP-76b. Фото: ESO / M. Kornmesser

Буквально на днях исследователи из университета Женевы обнаружили экзопланету, на которой идут дожди из расплавленного железа. Планета WASP-76b находится на расстоянии 640 световых лет от Земли, а условия на ее поверхности считаются экстремальными. Экзопланета всегда повернута к своей звезде одной и той же стороной: температура на дневной стороне поднимается до 3000 °C. Из-за этого металл на поверхности испаряется. Кроме того на планете дуют сильные ветра, которые переносят испаренный металл на ночную сторону, где он охлаждается и выпадает в виде дождя. При этом даже на ночной стороне температура атмосферы составляет 1500 °C.



Фото: ESO

В 2009 году была открыта планета PSR J1719−1438 b, вращающаяся вокруг пульсара, расположенного на расстоянии 3900 световых лет от Земли. Год на этой планете длится всего два с небольшим часа, а ее орбита очень маленькая – примерно в 100 раз меньше, чем у Меркурия (а это самая близкая к Солнцу планета нашей системы). В результате на PSR J1719−1438 b огромное давление и очень высокая температура, из-за чего углерод (из которого в основном и состоит это небесное тело) становится кристаллическим, образуя... алмаз. Да, именно так: это алмазная планета.



Фото: NASA

Планета GJ 436 b вращается вокруг красного карлика, расположенного в созвездии Льва. Один оборот вокруг своей звезды она совершает за два с половиной земных дня. Астрономы Льежского университета установили, что планета в основном состоит из воды, но в очень необычном состоянии. Несмотря на температуру около 300°C, огромное давление гелиевой атмосферы не позволяет воде испаряться и даже переходить в жидкую форму. В результате GJ 436 b целиком состоит из раскаленного льда.



COROT-7 b. Фото: ESO/L. Calcada

В 299 году была обнаружена планета COROT-7 b. Она примерно в полтора раза больше Земли, расположена очень близко к светилу, обращается вокруг него за 20 часов, при этом постоянно обращена к нему одной стороной. Все это вместе дает удивительный эффект: освещенная сторона нагревается до +2500 °C, а при такой температуре плавится большинство известных науке минералов. То есть солнечная сторона планеты представляет собой сплошной океан раскаленной лавы, над которым периодически идут дожди из расплавленного камня. При этом неосвещенная сторона очень сильно охлаждается, а потому покрыта вечным ледяным панцирем.



HD 189733 A b. Фото: ESA / Hubble

Но не думайте, что это самый странный вид осадков во Вселенной – встречаются и более необычные. В созвездии Лисички на расстоянии 63 световых лет есть ярко-голубой газовый гигант HD 189733 A b. Несмотря на то, что в здешней атмосфере есть вода, жизнь на этой планете, вероятнее всего, невозможна, и все из-за смертельной погоды. Ветра, несущие огромное количество силикатных частиц, дуют здесь со скоростью 8700 километров в час, а время от времени над планетой идет дождь из расплавленного стекла.

Хочется верить, что, узнав о столь суровых иных мирах, мы с вами еще сильнее полюбим нашу уютную и гостеприимную старушку Землю и сделаем все возможное, чтобы сохранить ее (а значит – и наше) здоровье.

Хотя...