Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе

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Ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Результаты исследования находятся на портале arXiv.

Их форма напоминает круги или пузыри. У некоторых из них по краям наблюдается особенная яркость. Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.

Сообщается, что в конце 2019 года радиотелескопы зафиксировали три странных круговых объекта. Их особенность заключалась в том, что их невозможно было опознать с помощью инфракрасных, оптических или рентгеновских приборов. Они были видны только в радиоволнах.

Два из них были подтверждены последующими наблюдениями. Кроме того, был найден четвертый подобный объект при исследовании архивных материалов, собранных в 2013 году.

Согласно предварительным результатам исследования, эти объекты могут быть остатками сверхновых звезд. Кроме того, выдвигаются версии, согласно которым это могут быть планетарные туманности, протопланетные диски, околозвездные оболочки или звездообразующие галактики.

Ученые в ходе анализа пришли к выводу, что лишь два объекта связаны с галактической активностью. Кроме того, один из "пузырей" выглядит однородным диском, другие же имеют форму кольца.

По мнению ученых, они не могут быть остатками сверхновых явлений, потому что их слишком много. Что касается версии о планетарных туманностях, то их радиоспектральный индекс не соответствует индексу данного явления.

В связи с этим авторы исследования выдвинули версию, что эти "пузыри" представляют собой сферические ударные волны, которые возникли в результате масштабных событий за пределами нашей галактики.

Ученые заявили, что ранее было зафиксировано несколько классов переходных процессов, последствием которых является сферическая ударная волна. Среди них – слияния нейтронных звезд, гамма-всплески и быстрые радиовсплески.

"Также возможно, что ORC представляют новую категорию известного явления, такого как струи радиогалактик или блазаров. Однако из-за большого углового размера ORC любой из таких переходных процессов должен был произойти в очень далеком прошлом", – сообщают ученые.

Ранее американские исследователи открыли тайну происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино. Выяснилось, что они образуются в сверхмассивных черных дырах, которые находятся в ядрах активных галактик.