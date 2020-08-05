В июле зафиксировали абсолютный минимум количества льда в Арктике

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института
Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Можно говорить, что июль стал рекордным по ледовитости. Абсолютный минимум в истории наблюдений по ледовитости в Арктике зафиксирован", – сообщил синоптик.
Он добавил, что в связи с этим Северный морской путь в этом году открылся раньше обычного, уточнив, что обычно это происходит в конце августа или в сентябре.
Ранее в Арктике зафиксировали нашествие бобров из-за таяния вечной мерзлоты. Анализируя спутниковые снимки Аляски за последние 20 лет, климатологи заметили, что там стало гораздо больше озер.
Исследователи изучили отдельные водоемы и обнаружили, что половину из них построили бобры. Оказывается, грызуны находят котловины старых озер и строят в них дамбы. После этого они заполняются водой.
Климатологи указали, что между 2010 и 2019 годами на Аляске число бобровых плотин выросло с 94 до 409, что привело к появлению 56 новых озер. В то же время ускорилось таяние вечной мерзлоты.
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