В Москве снизилась концентрация загрязнителей воздуха

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Департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщил о снижение концентрации вредных веществ в воздухе Москвы на 11 процентов за первое полугодие 2020 года.

По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, средние показатели основных антропогенных загрязнителей в целом по городу соответствовали нормативам.

Так, уровень диоксида и оксида азота упал на 22 процента, диоксида серы – на 36 процентов, взвешенных частиц РМ10 – на 13 процентов, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента.

Положительная динамика, в частности, с существенным снижением интенсивности движения автотранспорта в период самоизоляции, являющегося основным источником выбросов.

Также снижение выбросов в первом полугодии отмечено и от стационарных источников. За шесть месяцев выбросы объектов теплоэнергетики снизились почти на 19 процентов.

Минэкологии Подмосковья ранее призвало не запускать в небо гелиевые шары и фонарики. Они падают на землю и в водоемы, где их часто глотают животные и рыбы.