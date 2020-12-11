Штаб по выявлению неприятных запахов в воздухе начал работать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве начал работу оперативный штаб, который будет работать над выявлением неприятных запахов в воздухе, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.
"В соответствии с поручением заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова создан оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов. Сейчас этот штаб активно приступил к работе", – приводит слова Кульбачевского Агентство "Москва".
По его словам, в штаб вошли представители местной исполнительной власти и общественных движений.
Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе Москвы на 11 процентов за первое полугодие 2020 года. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, средние показатели основных антропогенных загрязнителей в целом по городу соответствовали нормативам.
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