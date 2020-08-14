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Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал начальник дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта столицы Андрей Акимов, передает ТАСС.

При этом закончат работы на объекте на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее. "Первоначальный сценарий предусматривал 2025 год, мы смещаемся до начала 2023 года, ориентировочно это первый квартал. На данный момент объем работ, которые мы проделали, оценивается на 30%", – поделился Акимов.

Он подчеркнул, что на центральном участке МЦД-2 "Курско-Рижский" продолжается развитие железнодорожной инфраструктуры. "Для запуска дополнительных составов и разведения потоков поездов здесь проведут реконструкцию двух существующих и построят еще два пути", – отметил Акимов.

Планируется, что на месте обычной остановки Каланчевская сделают транспортный хаб. В ноябре прошлого года открыли движение по первым диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

Ранее в "Активном гражданине" завершилось голосование о переименовании станции МЦД-2 Кубанская. В результате 49,55% респондентов выбрали, чтобы осталось название Кубанская.