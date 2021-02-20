Большинство станций МЦД перевели на светодиодное освещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Модернизация системы освещения проводится на станциях Московских центральных диаметров. Там устанавливают светодиодные лампы вместо люминесцентных, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что новые приборы устойчивы к вибрациям, потребляют меньше энергии, дольше служат и не требуют специальной утилизации, что делает МЦД более экологичным видом транспорта.

По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, в столице немало внимания уделяется вопросам умеренного энергопотребления.

"В больших городах нужно крайне серьезно подходить к вопросам экологии. Нами используется любая возможность сделать столицу чище и комфортнее для жителей. Уже на 48 станциях МЦД люминесцентные лампы заменили на современные светодиоды. Каждая новая и реконструируемая станция освещается ими. Лампа позволяет экономить в 2,5 раза больше энергии", – отметил он.

Уточняется, что светодиоды освещают платформы, вестибюли и ограничительные линии.

Ранее сообщалось, что на станции Апрелевка будущего МЦД-4 Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) 21 февраля начнет работать временная платформа для пассажиров.