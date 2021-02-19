Реконструкцию трех станций будущего МЦД-4 планируют закончить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожные станции Киевского направления МЖД Кокошкино, Толстопальцево и Внуково превратятся в современные пригородные вокзалы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы продолжаем активно развивать перспективный МЦД-4 "Киевско-Горьковский". В этом году планируем привести к новому стандарту наземного метро три станции на территории ТиНАО: Кокошкино, Толстопальцево и Внуково. Вместо обычных железнодорожных остановок здесь появятся современные вокзалы, они создадут основу транспортного каркаса Новомосковского административного округа", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что на станциях появятся безопасные переходы через железнодорожные пути, надземные или подземные вестибюли с турникетами, навесы для защиты от дождя, снега и ветра. Все пространство будет приспособлено для маломобильных граждан. Работы планируют завершить до конца 2021 года.

В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

Благодаря открытию МЦД-4 улучшится транспортная доступность в 23 районах столицы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов смогут быстрее добираться до Москвы.

