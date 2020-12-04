Собянин и Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4

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Сергей Собянин и Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции.

"Огромный объем подготовительных работ проводится на МЦД-3, МЦД-4 и других направлениях. Крекшино, которую мы сегодня с вами открываем, – маленькая станция на самом деле, но в ней, как в капле воды, видно, что в конечном счете приходит к потребителю, к простому пассажиру. Эта огромная махина инфраструктуры в итоге приходит к маленькой, уютной, комфортной станции в Крекшине, и люди могут спокойно сесть и доехать достаточно быстро до центра Москвы. Вот, собственно, итог нашей работы. Он нужен в первую очередь для пассажиров, для москвичей, для жителей Подмосковья", – заявил мэр Москвы.

Собянин выразил уверенность, что намеченные на 2021–2023 годы планы по работе будут выполняться.

Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД. Новая станция представляет собой современную островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от непогоды.

Пройти на платформу можно через подземный пассажирский вестибюль с турникетами, кассами, туалетной комнатой, стойкой для зарядки гаджетов и динамической системой навигации. Также станция приспособлена для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Предполагается, что в 2020–2021 годах новой станцией будут пользоваться около двух тысяч пассажиров в сутки. В перспективе к 2030 году ежедневный пассажиропоток вырастет до 6,5 тысячи человек.