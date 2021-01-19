Курский вокзал реконструируют перед открытием МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Курский вокзал реконструируют перед открытием четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) "Киевско-Горьковский", сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Основное, что там будет – очень большой поток пригородных поездов МЦД-2, МЦД-4 и оборота поездов горьковских тупиков Курского направления", – заявил он.

Пегов предположил, что работы по обновлению вокзала начнутся после майских праздников.

Ранее сообщилось, что на Киевском направлении МЖД ведутся работы, необходимые для запуска МЦД-4. До конца 2021 года планируется открыть семь станций. Открыть МЦД-4 планируется к 2024 году.

К запуску в текущем году подготовят 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД). В прошлом году специалисты построили четыре остановочных пункта и реконструировали еще три на МЦД-2.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД.

Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

