Курский вокзал реконструируют перед открытием МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Курский вокзал реконструируют перед открытием четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) "Киевско-Горьковский", сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
"Основное, что там будет – очень большой поток пригородных поездов МЦД-2, МЦД-4 и оборота поездов горьковских тупиков Курского направления", – заявил он.
Пегов предположил, что работы по обновлению вокзала начнутся после майских праздников.
Ранее сообщилось, что на Киевском направлении МЖД ведутся работы, необходимые для запуска МЦД-4. До конца 2021 года планируется открыть семь станций. Открыть МЦД-4 планируется к 2024 году.
К запуску в текущем году подготовят 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД). В прошлом году специалисты построили четыре остановочных пункта и реконструировали еще три на МЦД-2.
4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД.
Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.
"Специальный репортаж": "МЦД: год доступа"
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